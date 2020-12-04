РИАМО - 4 дек. За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с диагностированным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 9203, сообщает оперштаб Москвы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напоминается в сообщении.

С начала пандемии в столице выявили 625 189 случаев инфицирования Covid-19, при этом свыше 471 тысячи вылечились от коронавируса.

Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется с пятницы. Первыми препарат получат работники образования, здравоохранения, а также работники городских социальных служб.

Ранее в столице продлили дистанционное обучение для учеников средней и старшей школы до конца второй четверти. Также продолжает действовать режим самоизоляции для представителей групп риска. Кроме того, действует масочно-перчаточный режим в общественных местах и на транспорте.

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Текстовая трансляция

4 ДЕКАБРЯ

- 77 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 9203 человека.

- Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве начнется с пятницы. Запись будут проводить в электронной форме.