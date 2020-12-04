РИАМО - 4 дек. На площади у Ледового дворца в Балашихе в пятницу открывается первый на территории Московской области елочный базар, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Первый в сезоне елочный базар подготовлен к открытию в Балашихе. Только в этом городе будет работать порядка 40 точек. Но массовая торговля новогодними хвойными деревьями начнется в регионе с 15-20 декабря», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что всего на территории Подмосковья будет работать около 400 елочных базаров. Более 100 из них будут функционировать в рамках новогодних ярмарок, организованных на территориях муниципальных образований.

«Елочные базары готовятся в каждом муниципалитете. Самое большое количество этих торговых пунктов планируется в Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Щелкове», — отметил Воскресенский.