РИАМО - 4 дек. В пятницу в Москве и Подмосковье местами пройдет слабый снег, будет облачно, температура днем прогнозируется до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4 — минус 2 градуса, по области — от минус 6 до минус 1 градуса», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, относительная влажность воздуха составит порядка 80%. Кроме того, атмосферное давление достигнет показателя в 763 миллиметра ртутного столба.

Атмосферные колебания и понижение температуры могут вызвать головокружение, а также приступы мигрени у метеозависимых людей. Жителям Московского региона советуют следить за самочувствием и выполнять рекомендации лечащего врача.