РИАМО - 4 дек. В столице на Большом Каменном мосту начались работы по монтажу отреставрированного чугунного ограждения, капитальный ремонт здесь идет с середины лета, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, рабочие трудятся круглосуточно. Пока сдача объекта запланирована на 4 квартал следующего года. Но нынешний темп проводимых работ позволит сделать это раньше.

«Работы на закрытой для ремонта части моста находятся в финальной стадии, в настоящее время завершается один из самых сложных этапов - замена несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара», - сказал Бирюков.

Он добавил, что ограждения, которые сейчас начали устанавливать, прежде очистили от грязи, покрыли грунтовкой и покрасили. Восстановление шло порядка четырех месяцев.

«Всего на участке моста, где сейчас идет ремонт, установят 400 метров ограждения, работы завершатся в феврале», - заключил заммэра.