РИАМО - 4 дек. В столице на Большом Каменном мосту начались работы по монтажу отреставрированного чугунного ограждения, капитальный ремонт здесь идет с середины лета, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, рабочие трудятся круглосуточно. Пока сдача объекта запланирована на 4 квартал следующего года. Но нынешний темп проводимых работ позволит сделать это раньше.
Он добавил, что ограждения, которые сейчас начали устанавливать, прежде очистили от грязи, покрыли грунтовкой и покрасили. Восстановление шло порядка четырех месяцев.
«Всего на участке моста, где сейчас идет ремонт, установят 400 метров ограждения, работы завершатся в феврале», - заключил заммэра.
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