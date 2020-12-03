РИАМО - 3 дек. В городском округе Балашиха выявлена мошенническая схема по поверке и замене счетчиков воды, там нашли организацию без лицензии, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жители микрорайона Купавна городского округа разместили в группе района в соцсети Instagram информацию о людях, представляющихся сотрудниками компании, настойчиво предлагающих соблазнительно дешевые услуги по поверке или замене счетчиков воды, предъявляя документы, якобы свидетельствующие о законной деятельности.

«В ходе проверки было установлено, что в 2020 году ООО «ГорВодоУчет» лишено лицензии на указанную деятельность, а в отношении руководителя общества имеются действующие решения налоговых органов о приостановлении операций по счетам», - говорится в сообщении.

Сотрудниками УМВД России «Балашихинское» организована работа по установлению и поиску этих лиц.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, представляющихся сотрудниками коммунальных служб, необходимо связаться с управляющей компанией и уточнить, направляли ли они кого-либо для проведения работ или были ли согласованы с ними работы других организаций», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Он добавил, что следует помнить о безопасности и не открывать дверь незнакомцам.