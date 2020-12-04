РИАМО - 4 дек. Жители столицы смогут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции с пятницы, запись будут проводить в электронной форме.
«По согласованию с правительством России с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Перечень тех, кто сможет пройти вакцинацию от Covid-19, планируют расширять по мере поступления больших партий препарата.
Прививочные пункты в мегаполисе начнут работать с 5 декабря.
Первую в мире вакцину от Covid-19 «Спутник V» российского производства зарегистрировали в Минздраве РФ 11 августа 2020 года.
Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавирусной инфекции, тем самым формируя иммунитет.
Позже в центре «Вектор» была создана вторая вакцина от Covid-19 «ЭпиВакКорона».
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
3 ДЕКАБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Мишустин рассказал о готовности регионов РФ к вакцинации от коронавируса.
- В Подмосковье началась вакцинация от Covid‑19. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС.
- Столичные власти не планируют ужесточать антиковидные меры. Эпидемиологическая ситуация позволяет не вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.
- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.
- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.
- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.
- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.
- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.
- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.
- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.
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