РИАМО - 4 дек. Жители столицы смогут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции с пятницы, запись будут проводить в электронной форме.

«По согласованию с правительством России с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Перечень тех, кто сможет пройти вакцинацию от Covid-19, планируют расширять по мере поступления больших партий препарата.

Прививочные пункты в мегаполисе начнут работать с 5 декабря.

Первую в мире вакцину от Covid-19 «Спутник V» российского производства зарегистрировали в Минздраве РФ 11 августа 2020 года.

Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавирусной инфекции, тем самым формируя иммунитет.

Позже в центре «Вектор» была создана вторая вакцина от Covid-19 «ЭпиВакКорона».​

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Мишустин рассказал о готовности регионов РФ к вакцинации от коронавируса.

Хотел бы еще раз обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации. Возьмите организацию вакцинации под личный контроль. Здесь я считаю, что ваша прямая обязанность — принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно.

- В Подмосковье началась вакцинация от Covid‑19. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС.

- Столичные власти не планируют ужесточать антиковидные меры. Эпидемиологическая ситуация позволяет не вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.