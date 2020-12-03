РИАМО - 3 дек. Цифровые проекты Москвы для борьбы с пандемией коронавируса получили премию Рунета, они выиграли в номинациях «Технологии vs коронавирус» и «Экономика и бизнес», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Одним из победителей в номинации «Государство и общество» стал фронт-офис, в котором можно ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий от департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также оставить заявку», - говорится в сообщении.
Награды вручили в четверг. Благодаря проектам горожане могли работать с городскими службами в дистанционном режиме.
«На mos.ru москвичам доступно онлайн более 370 услуг и сервисов», - уточняется в материале.
Премия Рунета — это общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, с помощью которой поощряют выдающиеся заслуги компаний-лидеров. В этом году премия вручается в 17-й раз. Всего в текущем году на премию поступило 1170 заявок в 14 номинациях.
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Текстовая трансляция
3 ДЕКАБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Мишустин рассказал о готовности регионов РФ к вакцинации от коронавируса.
- В Подмосковье началась вакцинация от Covid‑19. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС.
- Столичные власти не планируют ужесточать антиковидные меры. Эпидемиологическая ситуация позволяет не вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.
- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.
- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.
- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.
- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.
- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.
- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.
- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.
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