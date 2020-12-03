РИАМО - 3 дек. Двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Граф с помощью операции кесарева сечения стала мамой в Подмосковье, она родила дочку Алину ростом 51 сантиметр и весом 3,1 килограмма, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Спортсменка родила ребенка в Коломенском перинатальном центре. Сейчас она и дочка находятся дома. Операция прошла успешно.

«Ежегодно все больше будущих мам выбирают для такого важного события, как появление малыша на свет, наш перинатальный центр. Причем это не только жительницы Подмосковья, но и беременные из других регионов России. Это неудивительно. У нас работают настоящие профессионалы, установлено современное оборудование, мы применяем все передовые технологии родовспоможения. Это бесплатно, по полису ОМС», - сказала главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.

В Подмосковье также работает единый call-центр системы родовспоможения области «Стань мамой в Подмосковье», операторы которого готовы рассказать не только о необходимых в роддоме вещах, но и о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», комплексной услуге.

Для того, чтобы записаться на прием к специалисту по интересующим вопросам или узнать необходимую информацию у оператора, достаточно позвонить в call-центр по телефону: 8 (800) 550-30-03. Центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00, звонок является бесплатным.