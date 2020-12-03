РИАМО - 3 дек. В Московской области продолжается бесплатная онлайн-программа «Гостиничный бизнес и туризм» в рамках проекта Мининвеста Подмосковья и «Деловой среды» (Сбербанк), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Программа организована для предпринимателей, которые хотят получить инструменты для развития своего дела в индустрии гостеприимства. Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

«В процессе обучения участники программы узнают: как понять психологию гостя, ожидания и требования клиента, на основе которых он делает свой выбор; как повысить качество сервисного обслуживания, необходимые инструменты и навыки; как научиться привлекать прибыльных клиентов», - говорится в сообщении.

Также в рамках программы будут подняты вопросы о том, как заработать на организации событийных мероприятий: вся суть и тонкости event-индустрии, какие «больные» точки есть у индустрии гостеприимства на сегодняшний день, чему обучать персонал и что нужно знать о должностных инструкциях сотрудников.

«Развитию туризма и гостиничного бизнеса в Московской области уделено пристальное внимание. Открываются новые туристические маршруты, проводятся масштабные фестивали и сезонные программы. Особенно актуальны путешествия по Подмосковью сейчас, когда передвижения на дальние расстояния ограничены», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что данный проект помогает в подготовке квалифицированных кадров в сфере гостиничного бизнеса: действующие предприниматели могут почерпнуть что-то новое. А те, кто только планирует начать свое дело, возможно, заинтересуются этой сферой и сделают свои первые шаги после прохождения программы.

Подмосковные предприниматели прослушают серию-онлайн вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы «Деловой среды», необходимые для развития бизнеса.

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы.

Присоединиться к программе можно бесплатно. Регистрация проводится по ссылке.