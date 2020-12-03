РИАМО - 3 дек. В Москве было арестовано 1,2 тысячи литров стеклоомывающей жидкости, которая содержала в своем составе метанол – опасное токсическое вещество, оказывающее негативное влияние на здоровье человека, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Арест опасной для жизни и здоровья «незамерзайки» был производен на автомойке по адресу: улица Мироновская, дом 23, где предприниматели реализовывали стеклоомывайку Gleid supreme -300С. Еще одно место с токсичным товаром, где производилась его реализация, располагается по адресу: шоссе Энтузиастов, 54, строение 7. Там продавали жидкость Frozko. Продукция была выявлена у предпринимателей в ходе проверки в ноябре.

«В соответствии с маркировкой на упаковке производилась указанная продукция в Московской и Владимирской областях, в связи с чем информация о производителях данной продукции направлена для принятия мер по территориальной принадлежности в управление Роспотребнадзора по Московской области и в управление Роспотребнадзора по Владимирской области», – говорится в сообщении.

По факту ареста жидкости административные материалы направлены в Арбитражный суд Москвы.

Для того, чтобы не приобрести опасный товар, потребитель должен внимательно ознакомиться с маркировкой товара. Для тяжелого отравления метанолом, который входит в состав продукции нелегальных производителей, достаточно 5-10 граммов вещества, принятого внутрь. Смертельная доза равна 30 граммам.

«С началом сезона устойчивых отрицательных температур воздуха управление Роспотребнадзора по городу Москве рекомендует владельцам автотранспорта внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости – или «незамерзайки». «Незамерзайка» должна быть абсолютно безопасной как для водителя автомобиля, так и для его пассажиров», – добавляется в материале.