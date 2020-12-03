РИАМО - 3 дек. С 9 декабря фестиваль «Герои большой страны» откроет учебным учреждениям РФ онлайн-доступ к уроку о мужестве и подвиге для школьников 5-11 классов на основе видео-контента, специально созданного в рамках фестиваля, говорится в сообщении организаторов фестиваля.

«Данный формат очень удобен для педагогов и будет крайне полезен для воспитательного процесса в соответствие с внесенными в 2020 году поправками в Федеральный закон «Об образовании в РФ», - говорится в сообщении.

Доступ к уроку будет открыт на сайте heroesfestival.ru в разделе «Урок мужества и подвига».

Подвести итоги и показ проектов российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» планировалось в декабре, но из-за ситуации с коронавирусом оргкомитет решил сделать фестиваль мультиформатным: часть запланированных оффлайн-мероприятий и церемонию награждения победителей проведут в марте 2021 года.

На сегодняшний день на фестиваль подано 324 работы разных жанров и форматов. Среди них 73 игровых, включая короткометражные, и 159 документальных фильмов, 61 интернет-проектов и тв-программ, а также 31 заявка на сценарный конкурс (питчинг) «Богатыри».

Прием заявок на фестиваль завершается 1 февраля 2021 года. Шорт-лист объявят 1 марта.​