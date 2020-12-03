РИАМО - 3 дек. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве двух мужчин в Сергиево-Посадском городском округе, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

По данным следователей, вечером 19 декабря 2019 года один из фигурантов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры убил своего знакомого, несколько раз ударив его ножом.

«На следующий день он совместно соучастником в ходе распития спиртных напитков убил еще одного мужчину», - говорится в сообщении.

Также по версии следствия, злоумышленники совершили кражу в одном из местных сетевых магазинов.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд.