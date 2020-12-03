РИАМО - 3 дек. На портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ) в Подмосковье обновилась услуга по выдаче разрешений на размещение объектов на земельных участках, уже 60 заявителей получили данную услугу, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Услуга дает возможность разместить объекты на областных землях без предоставления земли и установления сервитутов. Это случаи, когда нужно, например, расположить инженерные коммуникации или разместить другие объекты.

«Для получения услуги необходимо два документа – документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя с подтверждением полномочий и схема границ земли или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории, на которой заявитель планирует разместить свои объекты», - говорится в сообщении.

Услуга предоставляется в течение восьми дней. Среди тех, кто уже успел воспользоваться услугой, - крупные ресурсоснабжающие организации.