РИАМО - 3 дек. Чтобы снизить психологические последствия для ребенка во время развода родителей, в Подмосковье планируют начать работу с родителями, сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы предлагаем сделать такую медиацию для родителей, которая бы подготовила их в первую очередь по отношению к своим детям. <...> В нескольких муниципалитетах совместно с нашими судами попробовать минимизировать для детей психологические травмы», - сказала Мишонова в эфире радиостанции «Вести FM».

Она добавила, что родителям будут объяснять, как правильно разговаривать с детьми в ситуации развода, что во время общения может ранить ребенка.

Мишонова также отметила, что в регионе более 50% разводов среди семей с детьми идет через суд.

Новый законопроект министерства юстиции РФ позволит сохранить право ребенка встречаться с обоими родителям после их развода. Данная инициатива предусматривает введении уголовной ответственности за отказ исполнить решение суда о передаче ребенка другому родителю.

«Этот закон позволит ребенку видеть маму и папу. Осуществить свое право на маму и папу. <...> Чем больше будет таких обращений, тем больше будет аргументов за то, чтобы ужесточать ответственность за невыполнение решений суда», - уточнила Мишонова.