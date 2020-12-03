РИАМО - 3 дек. Жителей и администрации городов РФ приглашают совместно создать комфортную дорожную инфраструктуру, для этого объявлен конкурсный отбор среди муниципалитетов на пилотирование решений новой городской мобильности в 2021 году, сообщаешься на крауд-платформе «100 городских лидеров».



«По результатам отбора на территории пяти городов будут сформированы пилотные решения по адаптации международных практик проектирования дорог (развязки, ограничения скорости, интегральные решения для транспортных узлов, система управления) и городской мобильности - автомобильной, велопешеходной, общественного транспорта», - говорится в сообщении.



Для участия в конкурсном отборе муниципалитету нужно зарегистрироваться на платформе и подать заявку через специальную форму. После проверки заполненной формы на e-mail, указанный при регистрации, будет отправлена ссылка на заявку для привлечения жителей города к голосованию. Чем больше голосов, тем выше шансы на победу.



Ответственному лицу для подачи заявки на конкурсный отбор необходимо иметь: поддержку администрации города исполнительным органом госвласти субъекта РФ, данные о плотности улично-дорожной сети, количество автомобилей на 1 тысячу жителей, численность населения муниципалитета, данные о ДТП за последние три года.



Голосование за пилотные регионы продлится до 30 декабря. Затем до 20 января 2021 года (включительно) из числа десяти заявок, набравших наибольшее количество голосов, комиссия конкурсного отбора выберет пять территорий муниципальных образований, на которых в следующем году состоится пилотирование системы партисипаторного (с участием жителей) проектирования дорог.​

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