РИАМО - 3 дек. За три года в Подмосковье адаптировали более 5 тысяч объектов для людей с ограниченными возможностями, всего в регионе проживает свыше 410 тысяч инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В регионе проводится масштабная работа по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для инвалидов и социальным гарантиям», – сказал зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев.

Инвалидам Подмосковья предоставляются меры соцподдержки, в числе которых обеспечение специальными телефонами, коллективными переговорными пунктами и бытовыми приборами, ежегодно выделяется денежная компенсация расходов на содержание и ветобслуживание собак-проводников, обеспечение техсредствами средствами реабилитации (ТСР), бесплатные санаторно-курортные путевки, компенсации расходов на оплату ЖКХ и ОСАГО и другие.

Вшивцев добавил, что недавно был принят закон, который позволяет инвалидам получать денежные выплаты для покупки ТСР, также Подмосковье стало первым субъектом РФ, установившим ежемесячную выплату для тех, кто ухаживает за инвалидами, ее получают свыше 200 человек.

Подмосковный парламент сохранил право на получение ежемесячной региональной выплаты инвалидам боевых действий, а также поддержал федеральный законопроект, разрешающий автомобилям со знаком «Инвалид» безвозмездно ездить по платным дорогам.

В регионе проживает 7,6 миллиона граждан, 5% из которых – инвалиды. Так, за последние три года в Подмосковье для них адаптировано свыше 5,2 тысячи объектов в сферах транспорта – 1456, культуры – 195, образования – 187, здравоохранения – 113 и спорта – 92.

За это время условия созданы в около 1,56 тысячи подъездах, 1,05 тысячи дворов и 632 объектах торговли и сферы услуг. За четыре года в регионе открыли 24 мини-центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, они открыты в местах, где нет специализированных реабилитационных центров.

«На сегодняшний день Московская область занимает первое место среди субъектов РФ по числу объектов, адаптированных для инвалидов и маломобильных групп населения. Это результат системной работы всех уровней власти, а также взаимодействия с жителями, имеющими ограничения по здоровью. Их мнение и просьбы становятся основополагающими в решении тех или иных задач по формированию доступной среды», - отметил Вшивцев.