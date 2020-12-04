РИАМО - 4 дек. В пятницу на Новодевичьем кладбище столицы похоронят президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирину Антонову, сообщает РИА Новости.

Антонова скончалась в 98 лет. Она умерла из-за проблем с сердцем, которые усугубила коронавирусная инфекция. Прощание с ней прошло 4 декабря в музее.

Антонову похоронят рядом с мамой и мужем.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Она возглавляла ГМИИ имени Пушкина в 1961-2013 годах, а затем была назначена президентом музея. Антонова впервые смогла привезти в Советский Союз на выставку картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В 1979 году Антонова получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Кроме того, она дважды была удостоена Государственной премии РФ.