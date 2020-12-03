РИАМО - 3 дек. Железнодорожники завершили ремонт вокзала на станции Голутвин Казанского направления МЖД, работы улучшили качество транспортной инфраструктуры и создали комфортные условия для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В здании вокзала были проведены косметический ремонт и перепланировка, в ходе которой расширен зал ожидания», - говорится в сообщении.

Там установили дополнительные кресла, появились кафе с горячими и прохладительными напитками.

«Для удобства маломобильных пассажиров на входе в здание установлены новые пандусы, а на «береговой» платформе в отдельно стоящем здании появились современные туалетные комнаты», - отмечается в материале.