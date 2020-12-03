РИАМО - 3 дек. В Королеве сыроварней «Cыр & Beer» запущена новая линейка сыров для детей, ребята могут полакомиться сырными конфетами и десертом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Одно из лучших фермерских хозяйств Подмосковья по изготовлению ремесленных сыров к Новому году решило порадовать детей и запустило новую линейку продукции специально для них. К детям могут присоединиться и дамы и попробовать сырные конфеты и сырный десерт», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Новая продукция изготавливается вручную из коровьего молока высокого качества ремесленным способом. Это применимо ко всем сырам хозяйства.

Воскресенский добавил, что новинками являются 4 вида сырных конфет: «Горгонзола» с грушей, «Камамбер» с медом, сыр «Пещерный» с орехом, «Марс» с цитрусом, а также десерт, который представляет собой сочетание бельгийского шоколада и бисквита с сырной конфетой с белым шоколадом и орехами в центре в качестве изюминки. Месячный объем производства составляет 5 тысяч штук.

Сыроварня Королева работает с 2010 года. Ее суточная переработка молока составляет 1,5 тысячи литров, а объем производства – 130 килограммов сыра и 200 килограммов кисломолочной продукции. В ее стенах производятся мягкие сыры с плесенью, полутвердые и твердые сыры.

«Сыровар дважды получал от правительства региона компенсацию – 50% от стоимости оборудования. Также наше министерство помогло хозяйству с оформлением земли. В настоящее время приобретена ферма и 40 гектаров земли сельскохозяйственного назначения», – отметил Воскресенский.

Сыр «Пещерный», который производится в сыроварне, был удостоен золотой награды на международном конкурсе в Италии в 2019 году. В соревновании принимало участие свыше 60 стран. Россия удостоилась золота в конкурсе впервые за 36 лет.