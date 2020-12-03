РИАМО - 3 дек. Проблему с качеством воды планируют решить в городском округе Дзержинский в феврале 2021 года, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

«Одной из самых острых проблем в городе на сегодняшний день является качество воды. В 2014 году было подписано инвестиционное соглашение между Дзержинским, министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и «Мосводоканалом» по реализации программы «Чистая вода», - сказала Иванова в эфире «Радио 1».

Она уточнила, что на сегодняшний день 40% жителей городского округа получают чистую воду, оставшиеся 60% качество воды не устраивает.

«Я это не только вижу в социальных сетях, я это чувствую на всех встречах с жителями. У нас самих в здании администрации такая же вода с очень большим содержанием железа. Спасибо еще раз губернатору, что поддержал нас в решении этой проблемы», - добавила глава муниципалитета.

По ее словам, по проекту программы «Чистая вода» запланировано пять мероприятий: три участка строительства нового водовода, реконструкция двух водозаборных узлов (ВЗУ).

Она отметила, что данные работы проводятся вместе с «Мосводоканалом». Компания закончила работы на своем участке 15 декабря. Сейчас от данной камеры протягивают трубы.

«Я лично контролирую этот процесс, сама выхожу на стройку, потому что это самый важный вопрос на сегодня», - подчеркнула Иванова.