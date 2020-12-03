РИАМО - 3 дек. Информация в Сети о якобы массовых увольнениях медиков и принуждении их к вакцинации от коронавируса в поликлинике №3 Москвы не соответствует действительности, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Сообщения о том, что врачей в поликлинике №3 стало меньше не имеют под собой никаких оснований. В начале 2020 года в поликлинике работало чуть более 120 врачей. Сейчас штат врачей составляет 160 человек», - говорится в сообщении.

В медучреждении был сокращен избыточный административный персонал, но в городской поликлинике №3 усилили медицинскую часть.

«С приходом нового главного врача открыто новое отделение помощи на дому, которое ранее отсутствовало. Таким образом, на данный момент в поликлинике работает десять отделений», - добавляется в материале.

Информация о принуждении медработников в поликлинике к вакцинации от Covid-19 не соответствует действительности. Решение по данному вопросу сотрудники принимают добровольно.

Также приказ, который распространяется в Сети, повествует только о необходимости обеспечить процесс вакцинации от коронавирусной инфекции и создания максимально комфортных условий для ее проведения, а еще о необходимости разъяснительной работы.

Кроме того, распространяемая информация об уменьшении выплат и зарплаты также не соответствует действительности. Средняя зарплата у медиков не изменилась по сравнению с 2019 годом, все выплаты выдают в установленном порядке.

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Текстовая трансляция

3 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Мишустин рассказал о готовности регионов РФ к вакцинации от коронавируса.

Хотел бы еще раз обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации. Возьмите организацию вакцинации под личный контроль. Здесь я считаю, что ваша прямая обязанность — принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно.

- В Подмосковье началась вакцинация от Covid‑19. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС.

- Столичные власти не планируют ужесточать антиковидные меры. Эпидемиологическая ситуация позволяет не вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.

- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.

- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.

- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.

- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.

- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.

- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.

- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.