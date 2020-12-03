РИАМО - 3 дек. Каждый год дополнительно к федеральному финансированию из бюджета столицы для людей с инвалидностью выделяется около 2,4 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день в столице проживают около миллиона человек с инвалидностью, из них более 44 тысяч — дети», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что для людей с инвалидностью и семей с детьми-инвалидами в городе работают мобильные бригады, служба ранней помощи, реабилитационные и реабилитационно-образовательные учреждения.

Сейчас в мегаполисе работают восемь реабилитационно-образовательных учреждений. Там дети с инвалидностью учатся и развивают полезные для полноценной жизни в обществе навыки.