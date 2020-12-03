РИАМО - 3 дек. Региональный бюджет получит дополнительную возможность возмещать часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату 1 взноса при лизинге, приобретения оборудования и возможность докапитализировать региональный Фонд развития промышленности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее механизм предоставления единой государственной субсидии был апробирован в пилотном режиме и реализован в 2016 году. Средства господдержки были предоставлены трем российским регионам, которым удалось привлечь более 7 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

«Для возобновления механизма единой региональной субсидии Минпромторг России согласовал перераспределение собственных средств в рамках доведенных Минфином России лимитов – 1 миллиард рублей ежегодно в период с 2021 по 2023 годы», - говорится в сообщении.

На основании поступивших заявок будет определяться итоговый коэффициент каждой региональной программы, который в том числе включает в себя экономические показатели субъекта России.

«В сегодняшних условиях потребность в мерах господдержки среди промышленных предприятий возросла. Поэтому новая программа будет востребована подмосковными компаниями. При этом, несмотря на сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, промышленность региона активно развивается, растут ресурсные потребности предприятий, увеличиваются производственные мощности компаний», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что в этом году в регионе было завершено более 300 инвестпроектов в самых разных отраслях экономики. Поэтому возможность возмещения затрат, связанных расширением мощностей, придаст дополнительный стимул для роста промышленности в регионе.

Механизмы участия в программе субсидирования для подмосковных предприятий будут отработаны в ближайшее время.