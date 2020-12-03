РИАМО - 3 дек. Заявки на участие в конкурсе среди управляющих организаций подали две компании из Королева – «Жилкомплекс» и «Жилсервис», говорится в сообщении пресс-службы Координационного совета городского округа.

Состязание организовано в несколько этапов. Изначально управляющим организациям было необходимо подготовить заявки с описанием полезного новшества, которое было внедрено в работу компании. Потом прошел отбор. По его итогам для оценки жителями было выставлено 50 лучших практик.

«Мы реализовали проект gps-трекинга для наших аварийных служб, что позволяет контролировать передвижение и время работы бригады, которая должна прибыть на место не позднее, чем через 30 минут после приема вызова», – сказал генеральный директор УК «Жилкомплекс» Владимир Китушин.

Генеральный директор «Жилсервиса» Сергей Дробышев отметил, что УК предложила жителям, находящимся на самоизоляции, возможность оплачивать услуги ЖКХ на дому.

«Оказалось, это удобное и востребованное решение для тех, кто не пользуется компьютерами и интернетом, преимущественно это люди старшего поколения», – добавил он.

Для того, чтобы проголосовать за идею, которая понравилась, необходимо перейти на портал ТыРешаешьЖКХ.рф по ссылке.

По итогам конкурса «Мой Дом. Лучшая практика управления многоквартирными домами в Московской области» 2020 года практики-лидеры внедрят в другие управляющие организации Московской области и всей страны.