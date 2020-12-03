РИАМО - 3 дек. Облик продовольственного магазина сети «Да» в Одинцове утвердили, площадь одноэтажного объекта составит около 1,2 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Архитектурное решение выполнено с учетом стилистики объектов торговой сети, в характерной серо-белой цветовой гамме. Реализация проекта позволит создать 13 новых рабочих мест», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Планировка магазина представляет собой пространство, разделенное на основной зал, административные помещения, зону пекарни и пространство для инженерно-технических служб. Входную группу расположили на углу, ее подчеркнули сплошным остеклением. Проектировка произведена на «нулевой» отметке с целью создания безбарьерного доступа для посетителей.

«В представленном проекте облик сетевого торгового объекта решен с использованием выразительных архитектурных приемов, что помогает отойти от частой в таких случаях утилитарности», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что в зоне основной входной группы для создания комфортного буферного пространства был сделан акцент в виде открытой галереи.

Также проектом предполагается благоустройство территории, которая прилегает к магазину. Здесь будет обустроена открытая парковка для машин, а также создана пешеходная зона с установкой рекламной стелы и малых архитектурных форм.

Проектировщиком является «Архитектурная Мастерская на Смоленке».​ Новый торговый объект планируют возвести по адресу: улица Южная, дом 14 б.