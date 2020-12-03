РИАМО - 3 дек. На обновленном пруду в Королеве могут установить ограждения, которые не были предусмотрены проектом благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы Координационного совета городского округа.

«В адрес администрации города поступили многочисленные просьбы жителей о необходимости установки на обновленном пруду ограждений для обеспечения безопасности и исключения случайного падения в воду гуляющих», – говорится в сообщении.

Встреча жителей и руководителей администрации Королева в лице первого заместителя главы администрации округа Юрия Копцика и замглавы администрации Королева - начальника управления дорог, благоустройства и экологии Павла Котова состоялась в микрорайоне Юбилейный у пруда.

Проект благоустройства не предусматривал ограждения, однако, согласно пожеланиям жителей, они необходимы. Ввиду этого будут проведены дополнительные работы.

В ходе встречи также прозвучали предложения и пожелания, направленные на обеспечение безопасности и дополнительного комфорта вокруг пруда.

«Проект обязательно доработаем с учетом практической и эстетической составляющих», – отметил Котов.