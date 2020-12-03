РИАМО - 3 дек. Первые дома по программе реновации в Москве начали заселять в начале 2018 года, на сегодняшний день более 28 тысяч горожан получили новые квартиры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в городе строят около 170 объектов, свыше 100 объектов проектируется в настоящее время.

«Мне очень хочется, чтобы итогом программы были не только новые качественные дома, современная инфраструктура и обилие парковых пространств в максимальной доступности, но и тот самый микроклимат, из-за которого люди так дорожат своей малой родиной», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в районе Перово в программу реновации включены 196 пятиэтажек. Новое жилье здесь получат более 42 тысяч горожан. В конце осени начали заселять первый дом, до конца этого года еще три дома будут сданы. При планировке новых кварталов в мегаполисе создается качественная городская среда.

Он добавил, что рядом с новым домом на Зеленом проспекте будет возведено восемь общественных зданий: три школы, четыре детских сада и одно медучреждение.

«Вдохнем новую жизнь в культурно-досуговый центр и административное здание, оборудуем новые детские и спортивные площадки», - уточнил мэр.