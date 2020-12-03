РИАМО - 3 дек. Синоптики спрогнозировали «марсианскую» погоду в Москве на предстоящей неделе, будет солнечно и морозно, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ночью температура воздуха может опускаться до 13 градусов ниже нуля. При этом в Москве прогнозируется «бешеный дефицит осадков», - говорится в сообщении.

На предстоящих выходных по ночам температура будет опускаться до минус 9-10 градусов, днем прогнозируется от минус 4 до минус 6 градусов.​