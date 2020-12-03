РИАМО - 3 дек. Система топливообеспечения региона функционирует устойчиво, также есть перспективы развития электротранспорта, в настоящий момент дефицит автозаправочных комплексов и моторного топлива всех видов отсутствует, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

На коммерческих нефтебазах поддерживается стандартный 10-суточный запас моторных топлив. Рост цен в текущем году находится в пределах инфляции. Так, в настоящее время на территории Московской области размещено более 1,6 тысячи объектов топливозаправочного комплекса различного типа, из которых более четверти объектов ТЗК приходится на альтернативные виды моторного топлива.

«Что касается преимущества от использования электротранспорта перед транспортом на традиционных видах топлива, то они отмечены не только на территории Московской области, но и во всем мире», - говорится в сообщении.

В Московской области в навигационном режиме можно определить наличие ЭЗС в интересующих локациях, оплатить оказанную услугу по зарядке электромобиля.

От спроса потребителей напрямую зависят не только увеличение количества электрозарядных станций, но совершенствование электронных приложений, развитие электротранспортной и электрозарядной инфраструктуры в целом.

Опрос по приложению ЭЗС могут пройти как жители, так и гости Подмосковья - любой автолюбитель, активно использующий электрозарядки в регионе. Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке. Опрос также можно пройти на портале «Добродел»

В Подмосковье зарегистрировано более 900 единиц электротранспорта. Отмечается значительный прирост владельцев электромобилей - более 200 единиц ежегодно. Если в 2016 году в Московском регионе было всего 280 электромобилей, то в настоящее время их количество приблизилось к тысяче (973 единицы).