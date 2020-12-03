РИАМО – 3 дек. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что российские регионы находятся в высокой готовности к вакцинации от коронавируса, сообщает Газета.ru.
Также глава российского кабмина напомнил, что на губернаторах лежит персональная ответственность за организацию процесса вакцинации.
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию населения от Covid-19 на следующей неделе. С 5 декабря в Москве начнут работать прививочные пункты.
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Текстовая трансляция
3 ДЕКАБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Мишустин рассказал о готовности регионов РФ к вакцинации от коронавируса.
- В Подмосковье началась вакцинация от Covid‑19. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС.
- Столичные власти не планируют ужесточать антиковидные меры. Эпидемиологическая ситуация позволяет не вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве начнется 4 декабря. Запись будет электронной.
- За прошедшие сутки в столице в больницы отправлены 1606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ находится 451 заболевший.
- Более 4 млн исследований на коронавирус выполнили в Подмосковье. В сутки в Подмосковье проводится около 40 тысяч ПЦР-исследований на Covid-19, анализ делают бесплатно при наличии симптомов простуды.
- За сутки в России зарегистрировали 28 145 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 193 больных. В Москве - 7 750.
- Вероятность заражения коронавирусом оказалась выше всего у тех, кто проживает вместе со своей семьей на самоизоляции. Самым низким риск заражения оказался в больнице, так как там соблюдаются все меры предосторожности.
- В резервных госпиталях Москвы работают более 200 врачей из 29 ведущих больниц города, имеющих большой опыт оказания медицинской помощи Covid-пациентам.
- 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 471 833.
- В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших Covid-пациентов в городе достигло 9126.
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