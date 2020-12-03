РИАМО - 3 дек. Жилой дом по программе реновации возведут в районе Нагатинский Затон в Москве, завершить строительство планируют в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дом будет иметь 264 квартиры. Его построят по адресу: улица Речников, владение 22.

«В настоящее время ведутся работы по устройству котлована. Всего в районе Нагатинский Затон новые квартиры получат жители 54 ветхих домов, для начала переселения подобрано семь стартовых площадок», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет иметь фиброцементные панели. На них установят корзины под кондиционеры.

Дом возводят по индивидуальному проекту.