РИАМО - 3 дек. Почти 1,1 тысячи многодетных семей обеспечили администрации городских округов Подмосковья бесплатными земельными участками с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков стали городские округа Серпухов, Химки, Орехово-Зуевский, Истра, Солнечногорск, Коломенский, Наро-Фоминский, Чехов, Ступино, Зарайск, Подольск, Жуковский и Егорьевск.

«Они (горокруга – ред.) передали землю более 750 семьям с тремя и более детьми. Всего с начала действия областного закона о бесплатном обеспечении многодетных семей земельными участками 27844 семьи с тремя и более детьми получили участки от 10 до 15 соток», - сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В течение ноября администрации городских округов передали земельные участки 128 семьям. Больше всего многодетных семей охватили в городских округах Орехово-Зуевский, где землю получили 15 семей, Егорьевск – 12 семей, Подольск – 9 семей, Истра, Чехов и Шатура - по 8 семей, Дубна и Зарайск - по 7 семей, Ивантеевка и Можайский - по 6 семей, Клин, Солнечногорск и Ступино - по 5 семей.