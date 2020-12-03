РИАМО - 3 дек. В столице работают восемь камер, которые распознают непристегнутый ремень безопасности у водителя и разговор по телефону за рулем, они находятся в разных концах города, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Если вы не пристегнуты или используете телефон во время движения, нарушение зафиксирует одна из 8 камер. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения», - говорится в сообщении.

Камеры расположены: две на Северо-Восточной хорде, по одной на внутренней стороне ТТК возле улицы 2-й Бауманской, внутренней стороне Садового кольца у Сухаревской площади, Звенигородском шоссе у дома 9 в сторону области, проспекте Вернадского у дома 7 по направлению в центр, Мичуринском проспекте у дома 60 и в Проектируемом проезде 7031 в новой Москве.

За непристегнутый ремень полагается штраф в размере 1 тысячи рублей, за использование телефона за рулем – 1,5 тысячи рублей.