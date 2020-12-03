РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. В поселке Красково городского округа Люберцы обеспечили доступность пешеходной зоны, специалисты АО «Мособлэнерго» выполнили работы по переносу с тротуара электрического столба, мешающего проходу людей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В компанию обратилась администрация муниципалитета с просьбой вынести опору воздушной линии электропередачи из пешеходной зоны.

«На улице Карла Маркса в районе дома №1/1 после строительства МКД застройщиком было проведено благоустройство близлежащей территорий, в том числе выполнена прокладка тротуара. Опора воздушной линии электропередачи 0,4 киловатта, обслуживаемая АО «Мособлэнерго», оказалась посреди тротуара. Работы по переносу и монтажу опоры на новом месте выполнил Раменский филиал компании», - говорится в сообщении.