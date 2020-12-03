РИАМО - 3 дек. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве злоумышленника, который поджег заброшенные гаражи из-за регулярно собиравшихся там граждан без определенного места жительства, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

Огонь на территории заброшенных гаражей заметили росгвардейцы во время патрулирования. Подъехав поближе, они обратили внимание на неизвестного, который быстрым шагом пытался покинуть место происшествия.

«Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали пожарных и задержали гражданина. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что 43-летний житель Ивановской области работает охранником на автостоянке, прилегающей к гаражам», - говорится в сообщении.

Он рассказал, что решил сжечь гаражи из-за того, что там постоянно собираются граждане без определенного места жительства, распивают спиртные напитки и устраивают скандалы.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции. Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.