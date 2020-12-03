РИАМО - 3 дек. Пятого, шестого и 12 декабря с 00:30 до 17:00 не будет движения между железнодорожными станциями Реутово и Балашиха, поэтому для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«В эти дни из-за строительства второго пути будет закрыт перегон Реутово – Балашиха», - говорится в сообщении.

В связи с этим изменится расписание поездов, следующих по Горьковскому направлению Московской железной дороги.

Электропоезда отправлением в 5:39, 6:34 с Курского вокзала проследуют до Железнодорожной вместо Балашихи. Ряд поездов проследуют от Железнодорожной (вместо Балашихи) до Курского вокзала, и отправятся в 8:15, 11:10 и 12:19.

Поезд Железнодорожная – Курский вокзал отправлением в 11:10 будет следовать на 10 минут позже.

Поезд отправлением из Фрязева в 11:05 проследует только до Железнодорожной вместо Курского вокзала.

Поезда Курский вокзал – Железнодорожная отправлением с Курского вокзала в 9:08 и 17:03 и поезда Железнодорожная – Курский вокзал отправлением с Железнодорожной в 8:44 и 9:57 будут выведены из расписания

Для удобства пассажиров вместо поездов между Реутово и Балашихой назначены компенсационные автобусы.

От станции Балашиха автобусы будут отправляться в 40 минут каждого часа с 6:40 до 09:40, далее в 11:00; 12:20; 13:30; 14:30; 15:40 и 16:50. Автобусы проследуют без остановок.

От станции Реутово автобусы будут отправляться в 10 минут каждого часа с 7:10 до 09:10, далее в 10:20; 11:40; 13:10; 14:00; 15:10 и 16:20. Автобусы проследуют без остановок.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. При этом фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.