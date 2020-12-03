РИАМО - 3 дек. Подмосковное предприятие «Ногинский завод топливной аппаратуры» на 20% нарастило производительность труда в цехе окончательной сборки топливных насосов для дизельных двигателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Добиться таких результатов помогли эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК). Компания вошла в число участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в мае этого года. Внедрять бережливые технологии на предприятии начали с основной продукции – топливных насосов высокого давления для дизельных двигателей.

«Топливный насос – очень сложное технологичное изделие. Его производство включает длительный процесс механической, термической обработки деталей, сборки и испытаний. Точность основных рабочих узлов насоса составляет десятые доли микрона, что требует отработанной, стабильной технологии производства и четкой организации всех производственных процессов», – объяснил руководитель проектов ФЦК Максим Миронов.

За время реализации проекта с объемом работ стали справляться меньшим количеством людей: удалось высвободить 8 сотрудников и перевести их в цеха, где не хватало рабочих рук. При этом, как отмечают эксперты ФЦК, время изготовления одного насоса снизилось на 30%. В планах предприятия до мая 2021 года снизить незавершенное производство насосов, находящихся на разных этапах производства, до 2,2 тысячи.

Помимо роста экономических и производственных показателей проекта, к положительным результатам можно отнести сокращение производственных площадей сборочно-испытательного цеха на 60%.

«За 2020 году в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» вступили 37 подмосковных предприятий. Четыре компании уже подвели итоги реализации первого этапа внедрения принципов бережливого производства. Везде отмечается существенный рост производительности труда, который напрямую влияет на увеличение выручки предприятий. В итоге все компании намерены продолжать участие в нацпроекте», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.​