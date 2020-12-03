РИАМО - 3 дек. В Щелковском колледже подвели итоги VII областного фотоконкурса «Профессия в кадре», студентка Дмитровского техникума Ангелина Рягина стала победительницей конкурса в номинации «Молодые профессионалы», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

В этом году на конкурсе были представлены работы учеников и студентов образовательных учреждений Москвы и Московской области.

«Поздравляем Ангелину с заслуженной победой! Желаем вдохновения, интересных творческих открытий и новых успехов!» - говорится в сообщении.

Конкурс фотографий стал доброй традицией и проводится седьмой год подряд. С каждым годом участников становится все больше.