РИАМО - 3 дек. Два последних показа спектакля «Леди Совершенство» по мотивам повести Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» прошли в детском музыкальном театре «Колесо» в Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Но театр не прощается со всеми любимой историей, а говорит: «До свидания!». 8 января 2021 года в 17:00 и 19:00 зрители смогут увидеть на сцене совершенно новую версию «Мэри Поппинс, до свидания! Перезагрузка», - говорится в сообщении.

Режиссеры спектакля – тандем Дмитрия Мэлса и Олеси Мушко. Для нового спектакля выбран жанр абсурда. Планируется очень интересная постановка.

Забронировать билеты на спектакль можно по телефону: 8 (967) 166-24-26.