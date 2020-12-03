РИАМО - 3 дек. Сотрудники управления угрозыска ГУ МВД России по Подмосковью совместно с дмитровскими полицейскими задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в вымогательстве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, работая в частной охранной организации, под предлогом возврата долга третьим лицам потребовал у 29-летнего местного жителя 250 тысяч рублей. При этом угрожал потерпевшему применением насилия и уничтожением имущества», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемого задержали в момент передачи ему денежных средств, у него были обнаружены и изъяты банковские документы и карта, содержащие реквизиты, на которые пострадавший должен был перевести требуемую сумму, а также служебный пистолет ПМ и 16 патронов к нему.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.