РИАМО - 3 дек. Ознакомиться с вакансиями в Подмосковье можно онлайн на сайте центра занятости населения в разделе «Поиск работы» или на портале «Работа в России», безработным жителям предлагают около 50 тысяч вакансий, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Житель может и сам прийти в местный центр занятости населения, здесь ему помогут подобрать работу с учетом пожеланий, образования и квалификации. Также можно получить дополнительное образование по востребованным на рынке труда специальностям. На сегодняшний день в регионе обучение проходят 4,6 тысячи человек.

«За подбором работы и пособием по безработице можно обратиться дистанционно – через портал «Работа в России». Электронный сервис гораздо удобнее. Наши центры занятости сегодня работают только по предварительной записи», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она отметила, что, по последним данным, с апреля жители Московской области подали 278 тысяч заявлений, из них в электронном виде - 225 тысяч.

С весны этого года до 30 сентября в Подмосковье действовали федеральные и региональные меры поддержки жителей, потерявших работу во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Были увеличены размеры минимального и максимального пособия, также предоставлялась выплата в 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева жителям, проработавшим в этом году 60 дней и признанным безработными, с 1 апреля пособие по безработице выплачивалось в размере до 15 тысяч рублей.

«С 1 октября снова действуют обычные правила начисления пособий по безработице, закончились все периоды продления выплат, на что просим обратить внимание жителей. Минимальный размер пособия сегодня составляет 1 500 рублей, максимальный – 12 130 рублей», - подчеркнула министр.