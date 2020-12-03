РИАМО - 3 дек. «Кинокаток» начнет работать в Центральном городском парке подмосковного Реутова с 25 декабря, посетители ледовой площадки смогут увидеть кино и мультипликационные фильмы на огромном экране, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В течение декабря и января в Центральном парке Реутова в рамках проекта «Кинокаток» будут транслировать новогодние кинофильмы и мультфильмы на большом экране. Первый показ состоится 25 декабря – гости катка увидят киносказку «Морозко», - говорится в сообщении.

На территории Реутова начались работы по оборудованию девяти катков, в их числе самые большие на стадионе «Старт» и в Центральном парке.

«Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» продолжаем открытием площадок для катания на льду. С сегодняшнего дня мы начали работы по заливке катков, их открытие будет зависеть от погодных условий. Всего планируем оборудовать девять катков», - написал Каторов в своем Instagram-аккаунте.

В южной части Реутова специалисты городских служб оборудуют четыре площадки для катания: на территории школы №10, во дворах домов №№39 и 54 на Юбилейном проспекте, а также в Центральном парке. Пять катков появятся на северной стороне города: у дома №15 на улице Победы, на территории школы №2, в микрорайоне 6 на улице Некрасова, а также два катка на стадионе «Старт». В ночное время они будут освещаться, а во время сеансов массового катания заиграет музыка.