В среду СМИ сообщили о шокирующем инциденте, который произошел в Раменском округе Подмосковья. Блогер Станислав Решетников показал в прямом эфире тело своей погибшей подруги, которую до этого выгнал на улицу во время очередного интернет-стрима. По некоторым данным, девушка была беременна. Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. В подробностях этой истории разбирался корреспондент РИАМО.



Шампанское и труп в прямом эфире

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По данным СМИ, инцидент произошел 2 декабря на территории частного дома, расположенного в деревне Ивановка Раменского городского округа.

30-летний блогер Станислав Решетников, также известный как Reeflay, находясь в состоянии опьянения, обнаружил на улице тело своей подруги Валентины, которая проживала вместе с ним.



После этого он запустил стрим в своем блоге и затащил погибшую в комнату, пытаясь привести ее в чувство. Параллельно он советовался с подписчиками насчет своих действий и пил шампанское.

По словам Решетникова, девушка употребляла спиртное и у нее возникли проблемы с кишечником. Из-за неприятного запаха молодой человек выгнал ее на холод без верхней одежды. При этом, по некоторым данным, девушка неоднократно стучалась в дверь и говорила, что сильно замерзла, но Решетников ее не пускал на протяжении нескольких часов.

В течении 15 минут Решетников пытался произвести массаж сердца, а потом начал плакать и попытался связаться с друзьями. Наконец, молодой человек позвонил в скорую, объяснив оператору, что «человек замерз и не дышит». Параллельно он пытался разговорить Валентину, надеясь, что она еще жива.

Согласно информации Telegram-канала Mash, ранее врачей вызывали соседи блогера, которые заметили в снегу легко одетую девушку. Но, приехав на место, скорая не обнаружила Валентину и уехала. Вероятно, на тот момент момент Станислав уже отнес тело в дом.

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«Достримился»

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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, в среду утром в одном из частных домов бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на теле которой, по предварительным данным, не было видимых признаков насильственной смерти.

Как пишут СМИ, с ответ на просьбы блогера проверить, жива ли она, одна из медработников сказала: «Что тут проверять, она уже окоченела».

Оформив необходимые документы, врачи уехали, а Решетников остался ждать полицейских. При этом, общаясь с медиками и представителями правоохранительных органов, он продолжал вести эфир.

«Все, достримился?» — спросил приехавший сотрудник полиции, после чего сказал блогеру достать паспорт.

На вопрос Решетникова о том, считают ли его виновным в произошедшем, полицейский ответил: «Я не знаю, сейчас будем разбираться». После этого диалога трансляция прервалась.



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Ссоры и треш-стримы



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Как рассказала телеканалу «360» соседка блогера Решетникова Светлана, накануне инцидента у молодых людей произошел конфликт. По словам соседки, пара часто выпивала, из их дома были слышны скандалы и звуки драк, а во время ссор молодой человек мог выгнать девушку из дома, а иногда и она его.

По некоторым данным, в ночь на 2 декабря Валентина Григорьева принимала участие в треш-стриме (формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире – ред.). Пара часто занималась подобным на камеру. Подруга Валентины по имени Марина, которая была накануне дома у пары, описала в своих сторис в Instagram подробности стрима.

«Она просто летала вчера из угла в угол. Она неубиваемая! Как «Матрица» изгибалась, когда в нее летели стулья… В перерывах она спала», — рассказала девушка. По ее словам, Валентина «летала по всему дому и с крыши дома тоже». На момент написания этих сообщений Марина еще не знала, что ее подруга скончалась.

Как передает «Московский комсомолец» со слов подруги Григорьевой, погибшая была давно влюблена в стримера, но он не отвечал ей взаимностью. Григорьева хотела съехать от него, но не успела.

В жестоких треш-стримах своего парня девушка участвовала около года. На опубликованных на «Дваче» отрезках видео видно, что блогер толкал ее и брызгал ей в лицо перцовым баллончиком, а она угрожала ему ножом.

По словам знакомой Валентины, она была «в шоке от того, чем они там занимаются», а «сам Стас не сказать, что был нежен с Валей». Блогер отпускал в адрес своей подруги грубости и подколы, добавила она.

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«Передоз» и возможная беременность

Погибшая девушка блогера Решетникова оказалась уроженкой Краснодара, она была известна под псевдонимом Валентина Гениальная.



По данным Life, она занималась проституцией. Также об этом сообщил «Двач» в Telegram, опубликовав анкету с сайта по оказанию эскорт-услуг, где якобы были размещены фотографии Валентины и расценки на ее услуги.

Одна из подруг Григорьевой рассказала СМИ, что у Валентины была сложная судьба – она потеряла мать и бабушку, после чего переехала в Москву, где надеялась попасть в шоу-бизнес и получить работу модели.

По информации СМИ, погибшая девушка могла быть беременна. В одном из стримов Валентина утверждала, что находится в положении и показывала округлившийся живот. Она также заявляла, что продолжает употреблять алкоголь и намерена сделать аборт.

Информацию о беременности Валентины подтвердил ее бывший парень в интервью «Комсомольской правде». По его словам, девушка рассказала, что ждет ребенка от Станислава, но он этому не рад. «Они ведь там пили все, что горит, а что кололи и нюхали – одному богу известно», – рассказал он.

Подруга блогера Евгения Максимова, в свою очередь, представила «Звезде» другую версию произошедшего. Она считает, что Станислав был добрым человеком и сохранял хорошие отношения с возлюбленной.

Ранее сам блогер винил себя в произошедшем, но позднее он заявил «Рен ТВ», что «ничего не делал», а причиной смерти могла стать передозировка. «Очень странно. О чем сожалеть? Ничего не делал на самом деле. Я вызвал (скорую). Передоз, мне кажется, я не употреблял, видимо, она», — сказал телеканалу Решетников.

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Допрос и проверки

После публикаций в СМИ раменские следователи начали проверку по факту произошедшего, а Решетников был вызван на допрос. По данным Mash, после допроса блогера отпустили.

Пока оснований для возбуждения дела нет, так как точная причина смерти неизвестна.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области, по делу назначен комплекс экспертиз. Следователи проводят проверки, в ходе которых будет изучена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого было обнаружено тело.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.