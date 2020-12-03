РИАМО - 3 дек. Свыше 15 тысяч раз бесплатно проехали волонтеры за три недели в автобусах Подмосковья, проезд без оплаты организован по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Волонтерам выданы специальные транспортные карты «Стрелка».

«За 3 недели транспортной картой с бесплатным проездом воспользовалось около 1,4 тысячи волонтеров. Добровольцы совершили более 15,2 тысячи поездок по 1,1 тысячи маршрутов», - говорится в сообщении.

В условиях пандемии коронавируса волонтеры стали опорой для жителей Московской области. В каждом городе есть штабы, оказывающие помощь в покупке и доставке необходимых продуктов и лекарств. Волонтеры помогают жителям групп риска оставаться дома и не подвергать себя опасности заражения.