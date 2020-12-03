РИАМО - 3 дек. В Подмосковье более 260 тысяч жителей с инвалидностью, а также 68,5 тысяч многодетных семей получают ежемесячную компенсацию за ЖКУ, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Получателями мер социальной поддержки могут быть жители, имеющие льготный статус и регистрацию по месту жительства в Московской области. Компенсации ежемесячно зачисляют на счета получателей, открытых в банках, либо выплачивают через организации почтовой связи или иные хозяйствующие субъекты по выбору получателя.

«В регионе более 68,5 тысяч многодетных семей и более 260 тысяч жителей с инвалидностью получают ежемесячную денежную компенсацию за ЖКУ. Размер компенсации для многодетных семей составляет 50%», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она отметила, что многодетным семьям Подмосковья компенсация расходов за коммунальные услуги предоставляется без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц. Неважно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50% от суммы возвращают обратно семье.

«Размер ежемесячной компенсации рассчитывается исходя из сведений о начисленной (оплаченной) платы за ЖКУ при отсутствии у получателя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», - добавляется в сообщении.

Многодетным семьям компенсация назначается также на основании сведений о выданных соответствующих удостоверениях или удостоверениях многодетной матери (отца), содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе. Сведения о группе инвалидности соцзащита получает из Федерального реестра инвалидов. Данные группы лиц не должны представлять документы для сверки, чтобы получить компенсацию.

При этом необходима сверка других оригиналов документов в МФЦ. В настоящее время при продлении действия удостоверения многодетной семьи компенсация по оплате коммунальных услуг продляется автоматически без подачи заявления и посещения МФЦ.

Получить услугу можно по ссылке, заполнив электронную форму заявления, а также приложив сканы-образы документов и подав заявление.