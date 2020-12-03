РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий осмотрел новое офтальмологическое оборудование, которое поступило в центр охраны материнства и детства Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мы регулярно посещаем наши больницы, поликлиники, и в плане здравоохранения, я оцениваю, у нас все на хорошем уровне. Сегодня мы посмотрели отделение офтальмологии, там очень хорошее оборудование, в отделении работают кандидаты наук. Это профессионалы высокого уровня. В областном центре также создали отделение катамнеза», - сказал Ружицкий.

По словам главврача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник, отделение катамнеза открыли в сентября этого года.

«В этом кабинете прослеживаются те дети, которые лечись именно в нашем стационаре. Очень кстати, что мы в этом году получили офтальмологическое оборудование. Это оборудование, которое диагностирует патологию глаза. Оборудование располагается рядом с отделением катамнеза для того, чтобы проводить диагностику комплексно», - добавила Мельник.

Она отметила, что в этом году центр получил 35 единиц медицинской техники на сумму 76 миллионов рублей, до конца года ожидают еще два аппарата на сумму 26 миллионов рублей.