РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 дек. Благотворительная акция «Щедрый вторник» пройдет в Люберцах 7 декабря, в этот день нуждающиеся жители округа смогут бесплатно выбрать одежду и обувь в организованном пункте сбора вещей, сообщила председатель люберецкого отделения «Союза женщин Подмосковья» Елена Верховых.

«Акция «Щедрый вторник» состоится в городском округе по инициативе Люберецкого управления социальной защиты населения совместно с общественными организациями «Союз женщин Подмосковья» и «Нежный бизнес». В рамках акции все желающие могут прийти в нашу приемную 7 декабря с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Мира, дом 3 (вход с торца дома) и выбрать себе понравившиеся вещи, собранные люберчанами. Вся одежда и обувь – в хорошем состоянии», - пояснила Верховых.

По ее словам, акция «Щедрый вторник» в Люберцах впервые прошла 1 декабря - в Международный день благотворительности. Планируется, что она будет проходить на регулярной основе.

Кроме того, Верховых отметила, что общественная организация уже несколько лет проводит аналогичную благотворительную акцию - «В добрые руки».

«Щедрый вторник» - международный день благотворительности, участники которого совершают добрые дела – собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в интернете.