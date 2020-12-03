РИАМО - 3 дек. В Подмосковье местные жители могут проголосовать за лучшую практику управления МКД в рамках конкурса «Мой Дом. Лучшая практика управления многоквартирными домами в Московской области 2020 года», говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

Конкурс стартовал 6 ноября. Первые два этапа, включающие в себя подачу заявок и определение экспертной комиссией, уже позади. Избраны 16 управляющих компаний из Балашихи, Богородского округа, Истры, Коломны, Королева, Красногорска, Ленинского округа, Лосино-Петровского, Люберец, Мытищ, Одинцовского округа, Пушкинского округа, Реутова, Сергиево-Посадского округа, Солнечногорска, Химок.

«В выборе организаций, выдвинутых на голосование жителей, комиссия опиралась не только на реализованные ими практики и выполнение функционала, который зачастую не входит в их обязанности по договору управления. Немаловажными для нас стали и такие критерии, как уровень выполнения ежедневных обязанностей, отсутствие долгов, степень открытости в общении с жителями, скорость реакции на их обращения и другие характеристики текущей деятельности», – отметила руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Теперь судьба участников полностью находится в руках непосредственных потребителей их услуг – жителей региона. Именно они, проголосовав до 10 декабря на портале ТыРешаешьЖКХ.рф за понравившуюся практику, определят тройку лидеров, которые получат благодарственные письма и памятные призы.

Критериев отбора несколько: это и оригинальность идеи, и ее инновационность, и качество исполнения, и инициативность при привлечении жителей к ее реализации. Подсчет голосов и подведение итогов состоятся до конца года.