РИАМО - 3 дек. Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова с рабочим визитом посетила Ленинский городской округ, где проверила работу нового медучреждения «Южная поликлиника» и посетила Центр занятости населения, говорится в сообщении пресс-службы Забраловой.

«Новая «Южная поликлиника», без преувеличения, долгожданная для всех жителей. Район новый, активно застраивается, заселяется. Свыше 35 тысяч жителей теперь могут получить качественную медицинскую помощь рядом с домом. Ранее ближайшая поликлиника находилась в семи километрах, добираться до нее нужно было около получаса», – сказала Забралова в ходе визита.

По ее словам, поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену – это и взрослое, и детское население.

«Медучреждение оснащено всем необходимым – есть рентген, УЗИ, современная лаборатория, отделение физиотерапии. Также есть кабинеты неотложной медицинской помощи для детей и взрослых. Есть и дневной стационар. Что важно – новая поликлиника на 100% укомплектована врачами-специалистами, участковыми терапевтами и педиатрами», – отметила первый зампредседателя областного правительства.

В рамках визита в Центр занятости населения Ольга Забралова уточнила, что лично встретится с кандидатами на должность директора центра.

«Борьба с безработицей и социальные выплаты – это чувствительная тема, особенно в период пандемии. Ленинский городской округ – большой, развивающийся. Поэтому здесь нужен сильный и чуткий руководитель центра занятости. Я хочу провести встречу с кандидатами на должность директора – если хотите, можно назвать это собеседованием, и проверить, как идет работа с жителями», – залючила Забралова.