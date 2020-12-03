РИАМО - 3 дек. Из-за восстановительных работ после пожара в коллекторе 2 декабря на три дня ограничено движение по одной-двум полосам участка дублера Ленинградского проспекта в сторону центра столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения введены от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда.

«По необходимости сроки могут быть увеличены», - говорится в сообщении.

На дороге возможны затруднения движения транспорта. Движение помогают регулировать сотрудники дорожного патруля.

«Выезжать на ТТК можно через разворот под Тверским путепроводом или через Правую Дворцовую аллею. Также для объезда можно пользоваться Северо-Западной хордой», - уточняется в материале.

Днем 2 декабря произошел пожар в коллекторе в районе дома №33А по Ленинградскому проспекту. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Пожар в коллекторе ликвидировали около 100 человек и 20 единиц техники.